Colabs tentam impulsionar pré-campanhas no insta em SB

As famosas colabs (colaborações) têm sido muito usadas

nas pré-campanhas para prefeito em Santa Bárbara d’Oeste. Os três principais candidatos- prefeito Rafael Piovezan (PL), ex-vereador Dr José (União Brasil) e vereador Eliel Miranda (PSD)- usam outros perfis para impulsionar o nome e atingir mais barbarenses.

Leia + sobre política regional

Dr José cola com Marcos Fontes (Novo), o principal parceiro que ‘cedeu’ o União para ele. As reuniões são postadas e o grupo tenta ‘destravar’ Dr José com falas mais incisivas e críticas ao governo.

Quem talvez começou a apostar primeiro em colabs é Eliel. Ele é ‘empurrado’ pelo presidente da Câmara Paulo Monaro (PSD) e pelo perfil do jovem apontado como marqueteiro da campanha.

Já Piovezan vinha fazendo sua colab com o perfil oficial da prefeitura.

A previsão para este ano é redução na propaganda paga nas redes sociais.

