Palmeiras perde em casa pro Furacão líder (0-2)

O Palmeiras foi derrotado jogando em Barueri este domingo

O jogo da 6a rodada deixou o Athletico Paranaense como líder do campeonato. O time do técnico Abel Ferreira parou nos 8 pontos- no meio da tabela- e o Furacão subiu pra 13 pontos.

O primeiro gol do Furacão saiu nos acréscimos do 1o tempo, aos 54′. Pablo marcou para os paranaenses.

O segundo tempo foi mais movimentado, mas quem anotou de novo foi o Athletico. Com a ajuda do zagueiro verde Gustavo Gomes, que foi cortar cruzamento e empurrou pro fundo da rede de Weverton.

O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira em casa em partida válida pela Libertadores. O Verdão tem arrasado na competição, mas não repete as atuações no Brasileirão.

