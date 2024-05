Missa de 7o dia de Mentor será na quarta-feira

Missa de 7o Dia em Americana Antonio Mentor de Mello Sobrinho

Igreja Paróquia São João Bosco Rua Dom Bosco, 60

Vila Santa Catarina Americana – SP Data : 15/5/2024, quarta-feira Horário : 19 horas

Antonio Mentor morreu na última terça-feira. O ex-deputado estadual fez carreira política em Americana e disputou a prefeitura ao menos três vezes.

Mentor tinha 74 anos, nasceu na cidade de São Paulo, fez história em Americana tendo eleito vereador de depois deputado estadual por vários mandatos.

Foi o maior nome da história do PT de Americana e perdeu a eleição de 2008 por cerca de 1,5 mil (1,5% dos votos) para o então novato Diego De Nadai.

