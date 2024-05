Internada, jovem de Americana precisa de doações de sangue

Carla Geane Alves de Alencar está internada no Hospital Unimed e precisa de doações de sangue. Ela trata uma infecção nos rins e deve realizar uma cirurgia nesta segunda-feira (13) e vai necessitar das bolsas.

As bolsas usadas são do Banco de Sangue do Hospital Municipal, onde as doações devem ser feitas.

Carla ainda afirmou do alto número de pessoas com dengue hemorrágica e que também necessitam de bolsas de sangue e que o estoque está baixo. Segundo ela, a necessidade é para todos os tipos de sangue.

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi atende vítimas de acidentes graves (como os automobilísticos), pequenas e grandes cirurgias, pacientes com doenças graves cujo organismo não é capaz de produzir as células sanguíneas necessárias, doenças do sangue, portadores de câncer diversos e de leucemia, além de adultos, gestantes e crianças internadas no Hospital Municipal e no hospital da Unimed Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Para tornar-se doador de sangue basta seguir as recomendações:

Não estar em jejum;

Repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

Evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação;

Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

O doador deve ter entre 16 e 67 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

Não ser portador de doenças transmissíveis pelo sangue;

É necessário ter mais de 50kg e apresentar boas condições de saúde.

Os interessados precisam agendar a doação pelo aplicativo Sangue Amigo (o download está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store) ou pelo telefone (19) 3468-1739. As doações são realizadas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, na sede do Banco de Sangue do Hospital Municipal, localizado à Avenida da Saúde, número 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. É preciso que o doador leve documento de identidade com foto. Doe sangue, doe vida!