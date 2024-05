PagueMenos põe 36 pontos de coleta de ajuda ao RS

A Rede de Supermercados PagueMenos e se solidariza

com os últimos acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul. Sempre pensando em fazer a vida das pessoas melhor, disponibiliza suas 36 lojas físicas para serem pontos de coleta, em parceria com a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta cidade está localizado seu Complexo Administrativo, Logístico, Centro de Distribuição e Entreposto de Carnes. Também enviará uma carreta carregada com água potável, com quase 30 toneladas.

Os interessados em abraçarem a causa podem levar suas doações em uma das 36 lojas físicas. Você pode encontrar os endereços e horários de funcionamento de todas as unidades no site: https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s.

Depois, cada loja enviará todos itens arrecadados para o Centro de Distribuição da Rede de Supermercados Pague Menos, que encaminhará à Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste.

O órgão municipal fará o transporte até o Fundo Social e Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é responsável em encaminhar todas as doações para o Rio Grande do Sul.

Nesse momento, os itens prioritários para doações são: água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal. Em todas as lojas do Supermercados Pague Menos há os locais identificados onde os donativos podem ser colocados. Uma ação interna também está sendo realizada. Há pontos de coletas para os colaboradores Pague Menos que querem contribuir com a causa em todas as lojas e no Complexo Administrativo, Logístico e Centro de Distribuição e Entreposto de Carnes.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Todo trabalho da Rede de Supermercados PagueMenos, nas 20 cidades do interior de São Paulo que atua, junto a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste, demonstra como a solidariedade e a empatia unem diferentes regiões e faz toda a diferença em situações de crise. Mesmo distantes fisicamente, essa capacidade de se unir em tempos difíceis reflete a força e a resiliência do povo brasileiro.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de sete mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP