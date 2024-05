Casal americanense registra aurora boreal rara no Canadá

O casal americanense Renato e Sheila moram no Canadá e registraram o fenômeno raro ocorrido na última sexta-feira (10) em diversos países.

“Que noite incrível, conseguimos ver a aurora boreal do lado de casa”, disse Sheila em suas redes sociais.

Uma série de explosões solares causaram o aparecimento de auroras espetaculares em todo o mundo. A última vez que essa rara tempestade solar aconteceu nas terra foi em outubro de 2003. O episódio é conhecido como aurora boreal ou austral e rendeu registros incríveis.

Normalmente, a aurora boreal pode ser vista em regiões polares, nos extremos da terra, mas com o raro acontecimento, as luzes coloridas foram vistas nos céus do Hemisfério Norte, desde os Estados Unidos até a Europa.

