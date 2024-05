Uma grávida decidiu fazer um chá revelação de paternidade.

E a confeiteira viralizou nas redes sociais ao fazer um bolo com um propósito um tanto incomum.

“A cliente encomendou um bolo para revelar quem é o pai da criança. E, sim, que loucura, fazer um bolo para revelar quem é o pai da criança. Mas, se a pessoa me paga, eu faço até bolo revelação de traição, não tem problema. Pagando bem, que mal tem?”, iniciou ela no vídeo, publicado no TikTok.

A boleira publicou uma série de dois vídeos contando a história do pedido. Na primeira gravação, com quase meio milhão de curtidas no TikTok, ela mostra o processo de execução do bolo, revela que a cliente está esperando uma menina e que um dos três homens com potencial de ser o pai não compareceu à festa.

