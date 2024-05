O tráfico de drogas ainda parecer viver de notinhas pequenas

em Americana. A Gama (Guarda Armada Municipal de Americana) prendeu dois homens na sexta-feira (10) cheios de notas de R$ 2 e R$ 10 no Jardim dos Lírios.

O caso aconteceu no meio da manhã na rua do Azulão. Por volta das 10h quando a equipe da Romu, subinspetor Siderlei, Alexandre, Juliana e Aguilera, abordou dois homens de 18 e 52 anos.

Com eles foram localizados uma pedra de crack, nove porções de maconha e R$ 80. O homem de 52 anos disse aos GMs que havia comprado uma pedra de crack do jovem de 18 anos.

A ocorrência foi registrada na unidade da Polícia Civil e autoridade determinou o flagrante do rapaz de 18 anos e liberou o comprador.

OUTRO CASO– Mais um caso semelhante foi registrado um pouco mais tarde. Por volta das 14h, na rua São Vito, bairro São Luiz a equipe da Romu Canil inspetor Azanha, Machado e César abordou outro rapaz de 18 anos.

Pesquisa nominal constatou um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia e o mandado judicial foi ratificado.

