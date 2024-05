O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, liderou

reunião crucial com a BRK Ambiental para abordar a preocupante escassez de água na região. Diante desse desafio, ele propôs medidas inovadoras para incentivar a conscientização e o consumo responsável entre os cidadãos.

Uma das sugestões proativas do vice-prefeito é oferecer descontos na conta de água para aqueles que se engajarem em uma campanha de conscientização sobre o consumo eficiente de água. Essa iniciativa visa não apenas mitigar a crise atual, mas também promover uma cultura de uso responsável desse recurso vital.

NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Além disso, Henrique do Paraíso apresentou uma proposta de parceria entre a BRK e a Amanco, visando criar um programa social destinado a fornecer reservatórios de água para famílias que não possuem caixas d’água. Essa medida emergencial poderia beneficiar significativamente as comunidades mais vulneráveis, garantindo acesso contínuo à água potável.

Enquanto isso, a BRK está em constante diálogo com a CPFL para resolver os problemas estruturais que contribuem para a crise hídrica. Com planos de troca de bombas e outras melhorias, espera-se reduzir significativamente as perdas de água tratada, que atualmente chegam a 5 milhões de litros a cada duas horas durante quedas de energia.

Este ano, a região já enfrentou 24 quedas de energia, resultando em 120 milhões de litros de água perdidos e afetando diretamente 12 mil residências. Cada interrupção de energia da CPFL impacta aproximadamente 500 residências, agravando ainda mais a situação.

Apesar dos desafios, a BRK está empenhada em tratar toda a água disponível, operando acima da média para garantir o fornecimento adequado. Embora melhorias tenham sido implementadas pela CPFL, a colaboração contínua entre as duas empresas é fundamental para resolver essa questão crítica e garantir o acesso equitativo à água em Sumaré.

Leia + sobre política regional