O Rio Branco conquistou o título do Campeonato Paulista

em sua série A4. O Rio Branco venceu a Francana por 2 a 1 fora de casa e conquistou seu primeiro título em 12 anos. As duas equipes já tinham garantido vaga na Série A3 do ano que vem ao chegar à final.

Na partida em Americana, o Rio Branco fez 2 a 0 e voltou a vencer o time de melhor campanha da 1a fase do torneio. O Tigre saiu na frente com gol aos 40′ do primeiro tempo com Rafael Lopes.

Leia + Sobre todos os Esportes

O técnico da Francana fez alterações no intervalo e o time começou o segundo tempo pressionando, mas não conseguiu marcar na primeira chance, com a bola parando na trave do goleiro do time de Americana.

Mas logo aos 8′ Breno chutou dentro da grande área e chutou de perna esquerda para empatar a partida.

Depois do gol de empate, a Francana se animou e buscou fazer a virada, mas foram poucas chances criadas e o jogo ficou mais morno depois da parada técnica para hidratação dos jogadores.

GOL DO ARTILHEIRO– Aos 44′ do segundo tempo, Rafael Lopes voltou a marcar e selou o título.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP