Startup sediada na Unicamp disponibiliza curso gratuito sobre Kanban

A FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), disponibiliza o curso 100% online e gratuito sobre Método Kanban.

Com carga horária de 12 horas, a iniciativa foi desenvolvida pelo time da FM2S, formado pelas melhores instituições do País – como Unicamp, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) –, com base em décadas de experiência no mercado e nas melhores práticas do setor.

O curso capacita os alunos no método Kanban, ferramenta utilizada na gestão de projetos, trazendo conceitos sólidos e abordagem prática. Ao longo das aulas, os participantes aprendem a otimizar processos, sincronizar entregas, diminuir desperdícios e impulsionar a produtividade de suas equipes. Com exercícios e estudo de caso, o curso demonstra como o Kanban pode ser adaptado a diferentes contextos, gerando resultados positivos.

“Estamos comprometidos em promover excelência em gestão estratégica e capacitar profissionais em todo o Brasil. Ao dominar ferramentas como o Kanban, o profissional adquire habilidades para promover a melhoria contínua, algo muito valorizado no mercado de trabalho atualmente”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S.

A iniciativa é voltada para qualquer pessoa interessada em iniciar uma carreira em gestão de projetos ou aprimorar seus conhecimentos em metodologias ágeis.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio, em https://www.fm2s.com.br/cursos/metodo-kanban. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso. As aulas podem ser assistidas no próprio ritmo, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa.

Outros cursos gratuitos

Além dessa novidade, a startup sediada na Unicamp disponibiliza mais 15 cursos gratuitos com certificado, abrangendo temas como Lean Seis Sigma, Empreendedorismo, Gestão da Qualidade, de Pessoas, Projetos e Liderança, entre outros. As inscrições podem ser feitas em https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos, onde também está disponível a lista completa das capacitações.

Sobre a FM2S

A FM2S é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão, comprometida em promover excelência em gestão estratégica. Com um time formado por universidades consideradas as melhores do País – como USP, Unicamp, Unesp e UFSCar – e uma metodologia baseada em conhecimento sólido e experiência prática, a startup já impactou mais de 600.000 carreiras por todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas em fm2s.com.br. em pelo WhatsApp, em (19) 99132-0984.