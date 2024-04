Um dos nomes bolsonaristas mais fortes, o cantor Lobão

decidiu abandonar o embate político. Ele criticou os extremimos de ‘esquerda e de direita’ em publicação nas redes sociais.

Cantor famoso nos anos 1980, Lobão se tornou um dos nomes que encorparam uma direita intelectualizada após a Lava Jato e que apoiou o governo Jair Bolsonaro. Ele, Alexandre Frota, o roqueiro Roger Moreira e a atriz Regina Duarte formavam a linha de frente de artistas bolsonaristas.

“Eu me afastei da política porque eu tive um insight epifânico em relação a que eu sou uma nulidade, minha opinião não vai alterar um milímetro da realidade. Eu detesto política, detesto militantes, seja da direita, seja da esquerda.” LOBÃO, 2024.

