Bia Ferreira fez história no boxe neste sábado (27)

Ela é uma das maiores esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em Liverpool, na Inglaterra, a brasileira “desfigurou” Yanina del Carmen Lescano, da Argentina, e conquistou o cinturão vago da IBF no peso leve.

Com a conquista, Beatriz se transformou na primeira brasileira a ser campeã mundial no boxe profissional e medalhista de ouro olímpica na modalidade.

Desde o início, a brazuca dominou a argentina e castigou a adversária com golpes impressionantes, deixando o rosto dela “desfigurado”.

No sexto round, o árbitro decidiu parar a luta e dar a vitória para Beatriz Ferreira por interrupção médica.

Agora, Bia tem cinco lutas, cinco vitórias e um cinturão mundial no boxe profissional.

