PAT realiza workshop “Passo a passo para um currículo nota dez”

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza, na próxima quarta-feira (15), o workshop “Passo a passo para um currículo nota dez”. A atividade acontece às 11 horas, com a oferta de 10 vagas. Os interessados devem fazer inscrição prévia pelo telefone (19) 3461-0189.

O workshop faz parte da parceria firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana e a FAM (Faculdade de Americana) para o desenvolvimento de oficinas que vão abordar temas como realocação profissional e preparação para entrevistas de emprego.

O objetivo das oficinas “Emprega-me: construindo o sucesso profissional” é capacitar os trabalhadores para aumentar suas chances no mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento de habilidades essenciais e preparação eficaz para processos seletivos.

As oficinas são realizadas toda quarta-feira. Qualquer pessoa pode participar e toda semana será divulgada a programação da quarta-feira seguinte. O PAT fica na Rua Anhanguera, nº 40, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

O público-alvo é formado por trabalhadores que procuram recolocação no mercado, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que desejam mudar de área ou aqueles que estão retornando às atividades profissionais. O programa será adequado para diferentes níveis de experiência e setores de atuação.

“Qualquer pessoa pode participar desse projeto. O conteúdo programático é excelente, e os participantes sairão do treinamento muito mais preparados para disputar uma vaga no mercado de trabalho”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“As oficinas proporcionam um espaço com possibilidades de esclarecer dúvidas sobre o mundo do trabalho, construir um currículo de acordo com a vaga que o candidato busca, amenizando possíveis ansiedades”, destaca a coordenadora de Psicologia da FAM, Cris Correia.

O programa inclui as seguintes atividades:

– Autoconhecimento e identificação de competências, com atividades interativas para reflexão sobre habilidades, interesses e valores;

– Elaboração de currículo e carta de apresentação, com orientações sobre estrutura, conteúdo e formatação de currículos;

– Workshop prático para desenvolvimento e revisão de documentos;

– Técnicas de entrevista, com treinamento sobre diferentes tipos de entrevistas e perguntas frequentes;

– Role-playing (dramatização) para prática de respostas e comportamento em entrevistas;

– Marketing pessoal, com dicas para construir e manter uma imagem profissional positiva;

– Estratégias para comunicação eficaz e gestão de impressões;

– Planejamento de carreira: métodos para estabelecer metas de carreira a curto e longo prazo.