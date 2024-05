Ruas da Praia dos Namorados começam a receber pavimentação

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta sexta-feira (10) a preparação para a pavimentação de três ruas localizadas no bairro Chácara Lucília, na região da Praia dos Namorados.

Estão em processo de topografia e preparação de base (limpeza e retirada de materiais pesados) para recebimento do asfalto as ruas Calimério Paes de Campos, João Luchiari e Giordano Salvador.

“Estamos avançando em melhorias das vias com recapeamento e também pavimentação de diversas ruas e avenidas. Esses investimentos na malha viária de Americana são fruto do empenho do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi na busca por recursos para nossa cidade”, ressalta o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O investimento é de R$ 484.273,05, por meio de crédito da Desenvolve SP, a agência de fomento do governo paulista. O recurso foi intermediado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.