Gabrielly e Thuanny vencem concurso da FDP Americana

A Nutricionista Gabrielly Karoliny foi a surpresa da noite e levou a melhor

Ela foi eleita na madrugada desse domingo como nome mais alto da corte da Festa do Peão de Americana 2024.

A jovem de 23 anos conquistou a faixa de rainha, mesmo com uma torcida pequena presente no local, e vai representar o mega evento.

Quem levou a faixa de segunda princesa foi Beatriz Cabrera e a primeira princesa, Thuanny Nogueira, que se juntam a rainha na festa que começa dia 7 de junho.

