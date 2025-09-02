Roberta Lima pede adesão de Americana a controle de população animal

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize a adesão do município ao Programa Estadual de Controle da População de Cães e Gatos, visando à castração, identificação eletrônica e promoção do bem-estar animal.

Segundo a parlamentar, o governo estadual lançou edital de chamamento público para seleção de municípios interessados em participar do programa. Coordenada pela secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a iniciativa apoia prefeituras na realização de mutirões de castração, com recursos de R$ 4,7 milhões, contribuindo para o manejo da população de animais, a redução do abandono e a prevenção de zoonoses.

No documento, Roberta Lima defende a adesão como uma maneira de diminuir a fila de castração na cidade. “Americana tem 1487 animais entre cães e gatos esperando por castração do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Portanto solicito que a administração realize a inscrição no programa, de modo a viabilizar o acesso às ações e recursos oferecidos, contribuindo para a promoção do bem-estar animal e a implementação de políticas públicas eficazes no controle da população de cães e gatos no município.”, afirma Roberta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

