A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre viabilidade técnica da implantação de um redutor de velocidade na Avenida Bandeirantes, nas proximidades do entroncamento com a Avenida Europa, no Jardim Bela Vista.

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De acordo com a parlamentar, moradores da região relatam situações de risco iminente causadas pelo excesso de velocidade dos veículos, resultando em acidentes e atropelamentos de animais na avenida. Roberta Lima afirma que em 2025 já apresentou uma indicação pedindo a instalação de redutor de velocidade, motivada pelas reclamações da população.

A vereadora aponta que a instalação de um dispositivo de controle de velocidade no local é importante para garantir a segurança no trânsito da região. “A adoção de medidas eficazes de moderação de tráfego é fundamental para garantir a segurança dos pedestres, motoristas e animais, prevenindo acidentes e preservando vidas”, comenta.

No documento, Roberta Lima questiona se sua indicação foi analisada

pelo órgão competente e se já foram realizados estudos técnicos para a instalação de um redutor de velocidade na avenida. A autora também pergunta se a administração possui uma expectativa para a implantação do dispositivo e um registro da quantidade de acidentes ocorridos no local.

O requerimento será discutido e votado em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (31) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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