O ex-jogador Robinho foi transferido na manhã desta segunda-feira (17) da P2 de Tremembé — conhecida como o “presídio dos famosos” — para o Centro de Ressocialização de Limeira (SP). Preso desde março de 2024 após a Justiça brasileira confirmar a condenação por estupro determinada na Itália, ele deixou Tremembé por volta das 8h30 e chegou à nova unidade ainda pela manhã. A Secretaria da Administração Penitenciária foi acionada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A mudança ocorre semanas após a defesa pedir a transferência para outro presídio no estado, alegando conduta exemplar e ausência de faltas disciplinares. Embora o pedido tenha sido inicialmente negado pela Justiça — que orientou que a solicitação fosse feita diretamente à SAP —, o ex-jogador de futebol acabou encaminhado para uma das unidades sugeridas por seus advogados: Bragança Paulista, Rio Claro ou Limeira.

Robinho e a série Tremembé

A transferência acontece em paralelo à de outro detento famoso, o empresário Thiago Brennand, realocado para Guarulhos na última semana. Ambos chegaram a aparecer em um vídeo divulgado em outubro pelo Conselho da Comunidade de Taubaté, no qual negam privilégios dentro da P2, em resposta ao livro “Tremembé, o presídio dos famosos”, do jornalista Ulisses Campbell.

Robinho seguirá preso em Limeira, enquanto sua defesa tenta novos encaminhamentos jurídicos.

