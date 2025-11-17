Roda de conversa dos 21 Dias de Ativismo aborda “Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
A programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres abordou, na manhã desta sexta-feira (14), o tema “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”, em uma roda de conversa realizada no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Manoel.
A atividade foi ministrada pela equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) junto às mães e pessoas com mais de 60 anos. Durante o encontro, a psicóloga Alline Pereira explicou sobre a importância da abordagem do tema. “Falamos sobre os riscos para as mulheres e meninas no mundo digital, com orientações sobre golpes de relacionamentos, conteúdos de misoginia e informações acerca da violência virtual e da circulação de conteúdos, indicando práticas para prevenção”, destacou.
A campanha é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, Programa Americana Por Elas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e parceiros.
A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da abordagem de diversos temas na programação, visando atingir todos os públicos. “Os assuntos abordados ao longo dos 21 Dias de Ativismo são atuais e fundamentais para que possamos agir de forma integrada, disseminando informações e orientações para promover a garantia dos direitos, a prevenção e o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres”, disse.
A campanha deste ano tem como tema “Reconhecimento da Dignidade com Direitos Iguais e Inalienáveis”, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro), ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres (Dia do Laço Branco – 6 de dezembro) e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro).
Confira a programação completa dos 21 Dias de Ativismo:
15/11 – 13h30
Roda de conversa: “Educação Antirracista é o Caminho, Corpo e Território” – PLPs (Promotoras Legais Populares)
Facilitadora: Ana Carolina Teixeira
Público: Associados
Local: Sindicato dos Metalúrgicos de Americana (Rua Tamoio, 411 – Vila Galo)
15/11 – 16h30
Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres – CMDM
Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes
Público: Mulheres migrantes e demais frequentadores do espaço
Local: Espaço Nueva Vida (Rua João Bernestein, 390 – São Vito)
19/11 – 9h às 12h
“Diálogos em Rede” – Processo formativo de conselheiras do Conselho de Direitos da Mulher e construção de políticas públicas
Público: Conselheiras do CMDM e rede de atendimento à mulher
Parcerias: Sesc (Serviço Social do Comércio), Sincomércio (Sindicato do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).
Local: Senac (Rua Dr. Ângelo Sanches, 800 – Vila São Pedro)
19/11 – 9h30
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Mulheres 60+
Local: SCFV-Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)
24/11 – 9h30
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Mulheres adultas
Local: SCFV-APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)
24/11 – 14h
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Adolescentes e jovens do CIEE
Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Bloco B – Unisal)
24/11 – 16h20
Roda de conversa: “A Violência contra as Mulheres na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Adolescentes
Local: SCFV-APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)
25/11 – 19h
Workshop: Capoeira para Todos os Corpos – A Ginga como Benefício para Corpo e Mente – PLPs (Promotoras Legais Populares)
Facilitadora: Arteterapeuta e capoeirista Áurea Stradiotto Mendes
Local: APEOESP (Rua Peru, 210 – Vila Frezzarin)
26/11 – 9h30
Roda de conversa: “Principais desafios da mulher na atualidade”
Facilitadora: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM
Público: Usuárias dos serviços
Local: SCFV Projeto Caminho – Diaconia São Judas – CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)
26/11 – 14h
Roda de conversa: “Resiliência e Superação”
Facilitadora: Simone Borro – Instituto Colmeia Atípica
Público: Mães e responsáveis dos usuários/alunos da APAE
Local: APAE (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)
26/11 – 19h às 21h
“Diálogos em Rede” – Processo formativo de conselheiras do Conselho de Direitos da Mulher e construção de políticas públicas
Público: Conselheira do CMDM e rede de atendimento à mulher
Local: Senac (Rua Dr. Ângelo Sanches, 800 – Vila São Pedro)
26/11 – 19h
A Rede no Enfrentamento: “A Violência Começa Quando…” – FAM, CMDM e serviços da rede de atendimento
Público: Estudantes e comunidade em geral
Local: FAM – Auditório Jamil Salomão (Av. Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciane)
27/11 – 9h
Roda de conversa: “Conscientização e Prevenção de Todos os Tipos de Violência”
Facilitadoras: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM e Joyce Taunay – Presidente do CMDM
Local: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Avenida Brasil, 1293 – Jardim Girassol)
27/11 – 9h
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Mulheres 60+
Local: SCFV-SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)
28/11 – 8h30
Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres
Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes
Público: Adolescentes do CIEE
Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Bloco B – Unisal)
28/11 – 9h
Roda de conversa: “Promoção de ambientes respeitosos”
Público: Aberto
Facilitadora: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM
Local: UPA São José (Avenida de Cillo, 2.222 – Jardim São José)
29/11 – 9h
Mesa redonda: Como promover a segurança da saúde mental no parto – Doulas Primavera – Apoio do Rotary Americana
Público: Aberto
Local: Plenário da Câmara Municipal de Americana (Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835 – Jardim Miriam)
29/11 – 16h
Exibição e roda de conversa sobre o debate de Manuela d Ávila e Cintia Chagas no programa GloboNews Debate – PLPs (Promotoras Legais Populares)
Mediadora: Joyce de Taunay – Presidente do CMDM
Público: Aberto
Local: Espaço DADAIA (Rua Bororós, 304 – Conserva)
01/12 – 13h
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Usuárias e usuários do serviço
Local: Centro Dia da APAE Americana (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)
02/12 – 9h
Palestra: Reforma Tributária
Público: Organização da Sociedade Civil
Local: ACIA (Rua Primo Picoli, 232 – Centro)
02/12 – 19h
Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital” – Comunidade Local do Pós-Represa, EJA e CREAS
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Alunos do EJA
Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)
04/12 – 10h30
Roda de conversa: “Resiliência e Superação”
Facilitadora: Simone Borro – Fundadora do Instituto Colméia Atípica
Público: Aberto
Local: Espaço TEA/Núcleo de Especialidades (Rua Goiânia, 80 – Vila Nossa Sra. de Fátima)
04/12 – 19h
Roda de Conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Alunos do EJA e Comunidade local do Pós-Represa, EJA e CREAS
Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)
06/12 – 10h
Vivência “Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres”, com a Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes
Público: Mulheres na comunidade Zincão
Local: Avenida Serra do MAR, 93- Zincão
09/12 – 16h30
Roda de Conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”
Facilitadoras: Técnicas do CREAS
Público: Adolescentes
Local: SCFV SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)
