Roda de conversa dos 21 Dias de Ativismo aborda “Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

A programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres abordou, na manhã desta sexta-feira (14), o tema “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”, em uma roda de conversa realizada no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Manoel.

A atividade foi ministrada pela equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) junto às mães e pessoas com mais de 60 anos. Durante o encontro, a psicóloga Alline Pereira explicou sobre a importância da abordagem do tema. “Falamos sobre os riscos para as mulheres e meninas no mundo digital, com orientações sobre golpes de relacionamentos, conteúdos de misoginia e informações acerca da violência virtual e da circulação de conteúdos, indicando práticas para prevenção”, destacou.

A campanha é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, Programa Americana Por Elas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e parceiros.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da abordagem de diversos temas na programação, visando atingir todos os públicos. “Os assuntos abordados ao longo dos 21 Dias de Ativismo são atuais e fundamentais para que possamos agir de forma integrada, disseminando informações e orientações para promover a garantia dos direitos, a prevenção e o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres”, disse.

A campanha deste ano tem como tema “Reconhecimento da Dignidade com Direitos Iguais e Inalienáveis”, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro), ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres (Dia do Laço Branco – 6 de dezembro) e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro).

Confira a programação completa dos 21 Dias de Ativismo:

15/11 – 13h30

Roda de conversa: “Educação Antirracista é o Caminho, Corpo e Território” – PLPs (Promotoras Legais Populares)

Facilitadora: Ana Carolina Teixeira

Público: Associados

Local: Sindicato dos Metalúrgicos de Americana (Rua Tamoio, 411 – Vila Galo)

15/11 – 16h30

Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres – CMDM

Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes

Público: Mulheres migrantes e demais frequentadores do espaço

Local: Espaço Nueva Vida (Rua João Bernestein, 390 – São Vito)

19/11 – 9h às 12h

“Diálogos em Rede” – Processo formativo de conselheiras do Conselho de Direitos da Mulher e construção de políticas públicas

Público: Conselheiras do CMDM e rede de atendimento à mulher

Parcerias: Sesc (Serviço Social do Comércio), Sincomércio (Sindicato do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Local: Senac (Rua Dr. Ângelo Sanches, 800 – Vila São Pedro)

19/11 – 9h30

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Mulheres 60+

Local: SCFV-Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

24/11 – 9h30

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Mulheres adultas

Local: SCFV-APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

24/11 – 14h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Adolescentes e jovens do CIEE

Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Bloco B – Unisal)

24/11 – 16h20

Roda de conversa: “A Violência contra as Mulheres na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Adolescentes

Local: SCFV-APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

25/11 – 19h

Workshop: Capoeira para Todos os Corpos – A Ginga como Benefício para Corpo e Mente – PLPs (Promotoras Legais Populares)

Facilitadora: Arteterapeuta e capoeirista Áurea Stradiotto Mendes

Local: APEOESP (Rua Peru, 210 – Vila Frezzarin)

26/11 – 9h30

Roda de conversa: “Principais desafios da mulher na atualidade”

Facilitadora: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM

Público: Usuárias dos serviços

Local: SCFV Projeto Caminho – Diaconia São Judas – CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

26/11 – 14h

Roda de conversa: “Resiliência e Superação”

Facilitadora: Simone Borro – Instituto Colmeia Atípica

Público: Mães e responsáveis dos usuários/alunos da APAE

Local: APAE (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)

26/11 – 19h às 21h

“Diálogos em Rede” – Processo formativo de conselheiras do Conselho de Direitos da Mulher e construção de políticas públicas

Público: Conselheira do CMDM e rede de atendimento à mulher

Local: Senac (Rua Dr. Ângelo Sanches, 800 – Vila São Pedro)

26/11 – 19h

A Rede no Enfrentamento: “A Violência Começa Quando…” – FAM, CMDM e serviços da rede de atendimento

Público: Estudantes e comunidade em geral

Local: FAM – Auditório Jamil Salomão (Av. Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciane)

27/11 – 9h

Roda de conversa: “Conscientização e Prevenção de Todos os Tipos de Violência”

Facilitadoras: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM e Joyce Taunay – Presidente do CMDM

Local: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Avenida Brasil, 1293 – Jardim Girassol)

27/11 – 9h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Mulheres 60+

Local: SCFV-SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

28/11 – 8h30

Vivência: Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres

Facilitadora: Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes

Público: Adolescentes do CIEE

Local: CIEE (Avenida de Cillo, 3.500 – Bloco B – Unisal)

28/11 – 9h

Roda de conversa: “Promoção de ambientes respeitosos”

Público: Aberto

Facilitadora: Léa Amábile – Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM

Local: UPA São José (Avenida de Cillo, 2.222 – Jardim São José)

29/11 – 9h

Mesa redonda: Como promover a segurança da saúde mental no parto – Doulas Primavera – Apoio do Rotary Americana

Público: Aberto

Local: Plenário da Câmara Municipal de Americana (Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835 – Jardim Miriam)

29/11 – 16h

Exibição e roda de conversa sobre o debate de Manuela d Ávila e Cintia Chagas no programa GloboNews Debate – PLPs (Promotoras Legais Populares)

Mediadora: Joyce de Taunay – Presidente do CMDM

Público: Aberto

Local: Espaço DADAIA (Rua Bororós, 304 – Conserva)

01/12 – 13h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Usuárias e usuários do serviço

Local: Centro Dia da APAE Americana (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)

02/12 – 9h

Palestra: Reforma Tributária

Público: Organização da Sociedade Civil

Local: ACIA (Rua Primo Picoli, 232 – Centro)

02/12 – 19h

Roda de conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital” – Comunidade Local do Pós-Represa, EJA e CREAS

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Alunos do EJA

Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)

04/12 – 10h30

Roda de conversa: “Resiliência e Superação”

Facilitadora: Simone Borro – Fundadora do Instituto Colméia Atípica

Público: Aberto

Local: Espaço TEA/Núcleo de Especialidades (Rua Goiânia, 80 – Vila Nossa Sra. de Fátima)

04/12 – 19h

Roda de Conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Alunos do EJA e Comunidade local do Pós-Represa, EJA e CREAS

Local: Escola Popular Melina Melão (Estrada Usina Estér – Assentamento Milton Santos)

06/12 – 10h

Vivência “Costura de Silêncio e Reencontro entre as Mulheres”, com a Arteterapeuta Áurea Stradiotto Mendes

Público: Mulheres na comunidade Zincão

Local: Avenida Serra do MAR, 93- Zincão

09/12 – 16h30

Roda de Conversa: “Violência em 4G – Proteção às Mulheres e Meninas na Era Digital”

Facilitadoras: Técnicas do CREAS

Público: Adolescentes

Local: SCFV SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

