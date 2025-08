Rojões e Amaral marcam estreia do Amador em Americana

Rojões e Amaral- A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, realizou na noite desta terça-feira (5) a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Gigantão 2025. As partidas da divisão principal aconteceram nos gramados do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A noite foi marcada pela presença de grande público, que compareceu em peso para prestigiar as estreias da competição, além de show pirotécnico com fogos sem estampidos.

Futebol depois dos rojões

Na partida de abertura da competição, o Liverpool, campeão da 2ª divisão em 2024, venceu o São Roque, atual campeão da 1ª divisão, por 2 a 0. Já no duelo entre os vice-campeões da temporada passada, Cidade Jardim e Lions empataram por 1 a 1.

O prefeito Chico Sardelli acompanhou a cerimônia de abertura e destacou a importância do campeonato. “O Gigantão é muito mais do que futebol, é tradição, lazer e comunidade. Ver as arquibancadas do Centro Cívico cheias e as famílias participando é motivo de muita alegria. Vamos seguir sempre investindo e valorizando o esporte amador de Americana”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi também esteve presente e reforçou o compromisso da administração com o esporte. “É muito gratificante ver essa grande presença de público na abertura do Gigantão. Esse campeonato já faz parte da história do nosso esporte amador e reúne o que temos de melhor: talento, paixão pelo futebol e espírito de união. Desejo uma excelente competição a todos os atletas”, comentou.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, celebrou a retomada do entusiasmo do público. “O Gigantão é uma paixão da nossa cidade, e ver a galera voltando a encher os campos é motivo de orgulho. A gente trabalha para fortalecer o futebol amador e dar cada vez mais estrutura para os times e torcedores”, comemorou.

Também participaram da cerimônia os vereadores Renan de Ângelo, Fernando da Farmácia, Leco Soares, Gutão do Lanche, Levi Rossi, além do chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, do secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches.

A competição segue com jogos da 1ª Divisão no sábado (9) e o início da 2ª Divisão no domingo (10). A tabela completa e a classificação estão disponíveis no aplicativo iFut, gratuito nas principais lojas de apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e acessar a aba “Gigantão 1ª Divisão”.

Confira os resultados:

05/08 (terça-feira) – Centro Cívico

São Roque 0 x 2 Liverpool

Cidade Jardim 1 x 1 Lions Athletic

Leia + Sobre todos os Esportes