A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 4T24 receita operacional líquida consolidada de R$458,6 milhões;

No 4T24 o EBITDA ajustado foi de R$79,1 milhões com uma margem de 17,3%;

A entrada de pedidos de Máquinas ROMI apresentou crescimento de 37,9% quando comparada ao 4T23, refletindo a consolidação dos novos segmentos de negócio, como locação de máquinas;

A receita operacional líquida da Unidade de Máquinas ROMI atingiu R$260,2 milhões no 4T24, apresentando um crescimento de 20,0%, quando comparada ao 4T23;

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

No ano de 2024, foram locadas 310 novas máquinas (220 máquinas em 2023), crescimento de 41%, quando comparada com o mesmo período de 2023, demonstrando a consolidação desse novo negócio;

A Unidade Fundidos e Usinados apresentou um crescimento de 26,6% na entrada de pedidos no ano de 2024, quando comparada com o mesmo período de 2023;

A carteira de pedidos consolidada, ao final do 4T24, atingiu R$651,7 milhões, crescimento de 32,2%, quando comparada ao 4T23, respectivamente;

Em 10 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”) no valor bruto de R$ 20,5 milhões (equivalente a R$0,22 por ação) a serem pagos no dia 26/02/2025.

Fala presidente da Romi

“O portifólio de soluções que desenvolvemos ao longo dos últimos anos continuou se consolidando ao longo dos últimos anos e nos permitiu obter um crescimento expressivo no volume de entrada, assim como na carteira de pedidos. Estamos preparados em todos os pilares fundamentais da ROMI, e seguimos confiantes de que nossos diferenciais competitivos nos permitirão continuar evoluindo e agregando valor a todos os stakeholders” – Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

AS NOTÍCIAS + QUENTES NO WHATSAPP