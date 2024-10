Rumo abre inscrições para programa de trainee

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, anuncia o lançamento do Programa de Trainee Rumo ao Futuro – o primeiro da companhia. As inscrições para as vagas com posições em Araraquara, Rio Claro, Itu e Santos foram abertas nesta segunda-feira (30). Todo o processo de seleção será realizado pela Cia de Talentos, maior consultoria de educação para carreira da América Latina.

Com duração total de 18 meses, a carga horária é de 40h semanais. Durante o programa, os trainees terão a chance de atuar em diferentes negócios da Rumo, como Ferroviário, Material Rodante e Terminais, o que lhes trará uma visão ampla da empresa, potencializando habilidades consideradas essenciais para a construção de uma carreira sólida. Por isso, os interessados devem estar formados em qualquer área de ensino superior e ter, no mínimo, dois anos de experiência em áreas operacionais – tais como indústrias, fábricas, rodoviários, marítimos, aviação, metalurgia, siderurgia, mineração, energia, petroquímicas e construção civil.

Além de um salário competitivo, os trainees contarão com um pacote de benefícios focado no bem-estar e crescimento profissional, que vai além do tradicional ao incluir Previdência Privada, PPR, Bônus de Segurança, Clube de Vantagens e Descontos, Universidade Corporativa, Vale Alimentação e Refeição, Vale-Transporte, Assistência Jurídica, Psicológica e Financeira, Licença Maternidade Estendida, Assistência Médica e Odontológica, Wellhub, Auxílio Farmácia e Seguro de Vida, além do plano de desenvolvimento da Rumo, com treinamentos técnicos e comportamentais, mentoria com os líderes mais experientes da companhia e avaliação constante de desempenho. Ou seja, parte fundamental de toda a jornada dos participantes do programa.

“A Rumo está em busca de talentos com senso de dono, dinâmicos, flexíveis, que buscam conhecimento de forma contínua, orientados por resultados com olhar humanizado e com desejo de tornarem-se líderes em times operacionais (técnicos). Nosso foco é formar profissionais que não apenas compreendam profundamente os negócios, mas que também estejam preparados para comporem um pipeline de sucessão de gestão”, afirma Bruna Alcântara Perpétuo, diretora de Gente, Cultura e Comunicação Interna da Rumo.

Um dos grandes diferenciais do programa é a possibilidade de participação em projetos estratégicos da empresa desde o início e um plano de carreira acelerado para aqueles que se destacarem.

Leia + notícias de Economia, emprego

As inscrições podem devem feitas por meio da landing page do programa. O processo seletivo será composto por 5 etapas, incluindo inscrição, testes, dinâmica em grupo, painel final e entrevistas com gestores. O início do programa está previsto para fevereiro de 2025.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas competitivas, seguras e de baixo carbono para apoiar o crescimento da economia brasileira. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administrando cerca de 13,5 mil quilômetros de ferrovias nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por mais de 1,4 mil locomotivas e mais de 35 mil vagões. São quase 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo e armazenamento ao longo da malha e 5 terminais portuários nos principais portos brasileiros. Em 2023, nos tornamos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), além de compor pelo terceiro ano consecutivo a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.

Sobre a Cia de Talentos

Maior consultoria de educação para a carreira da América Latina, a Cia de Talentos atua com recrutamento, seleção, desenvolvimento e employer branding. Com a missão de potenCIAlizar carreiras, o principal diferencial está na equipe formada por profissionais multigeracionais, com experiências diversas e complementares, que se destacam por ter coragem para inovar e garantir sempre o uso das tecnologias mais modernas para atrair, selecionar e desenvolver profissionais desde seu início de carreira até posições de alta liderança. Saiba mais em Link.