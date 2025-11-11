A Sabesp divulgou na noite desta segunda-feira, dia 10, os resultados financeiros e operacionais relativos ao terceiro trimestre de 2025 (3T35), período que foi marcado pela expansão de ganhos contínuos de eficiência e aceleração de investimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os meses de julho e setembro deste ano, o lucro líquido ajustado da Companhia avançou 9,5% e somou R$ 1,28 bilhão, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 14,7%, para R$ 3,21 bilhões. Já a receita líquida de serviços de saneamento (ajustada) permaneceu praticamente estável em R$ 5,47 bilhões ante o 3T24.

O trimestre refletiu aumento de 1,6% de volume faturado em relação ao 3T24, decorrente da incorporação de novas economias e do avanço da universalização, além de melhoras em eficiência operacional. A linha de custos e despesas apresentou uma redução de 15,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, com destaques para a redução de despesas gerais, melhora na arrecadação e otimização do consumo de energia por meio da migração para o mercado livre.

No campo operacional, as ligações ativas de água cresceram 0,6%, para 9,509 milhões, e as de esgoto avançaram 1,1%, chegando a 8,245 milhões. Os investimentos (CAPEX) alcançaram R$ 4,0 bilhões no 3T25, o maior valor trimestral da Companhia, alta de 10% frente ao 2T25 e de 175% contra o 3T24. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, os aportes somaram R$ 10,4 bilhões, diretamente conectados ao cronograma de universalização.

Em julho, a Sabesp reforçou sua liquidez ao captar R$ 4,9 bilhões em dívidas com vencimentos de 5, 7 e 10 anos, alongando o perfil de pagamentos. Com R$ 11,6 bilhões em caixa — suficientes para cobrir mais de quatro anos das amortizações de principal —, a Companhia entra no ciclo de obras com uma posição financeira ainda mais estável.

Universalização Sabesp

Até outubro de 2025 a Sabesp levou água potável a mais de 616 mil novas unidades (acima da meta anual), conectou 734 mil novas unidades de esgoto e levou tratamento a quase 949 mil novas unidades, atingindo 92% da meta do ano — marcos que reforçam a execução do plano. Reforçando seu compromisso com a transparência, a Companhia também lançou no último trimestre a página Acompanhe o Futuro, em que a população pode ter acesso ao avanço das metas de universalização mês a mês.

Compromisso ambiental

Em 3 de novembro, a Sabesp detalhou metas de descarbonização até 2035 que caminham junto com a universalização do saneamento: reduzir em 15% as emissões totais somando Escopos 1, 2 e parte do 3 — isto é, as emissões diretas das operações (Escopo 1), as associadas à eletricidade comprada (Escopo 2) e uma parcela da cadeia de valor (Escopo 3) —, cortar em 43% o Escopo 2 e diminuir em 41% a intensidade de emissões, de 1,61 para 0,94 tCO₂e por 1.000 m³ de esgoto tratado.

Na prática, a Companhia se propõe a emitir menos tanto no total quanto por unidade de serviço, mesmo tratando mais esgoto. Para isso, o plano combina modernização de estações e processos com controle de metano, ganho de eficiência energética e maior uso de energia renovável e de contratos no mercado livre, de modo a sustentar o ciclo de obras sem aumento proporcional das emissões.

“Estamos entregando mais um trimestre com números sólidos, reflexo da disciplina operacional, das melhorias estruturais e do ciclo de investimento”, afirmou Daniel Szlak, CFO. “Seguimos reforçando nosso compromisso com a universalização e com a entrega de infraestrutura de alta qualidade para milhões de brasileiros.”

“A Sabesp continua apresentando resultados robustos que traduzem progresso efetivo rumo à universalização”, disse o CEO, Carlos Piani. “Com R$ 10,4 bilhões investidos em nove meses, as metas do Fator-U avançam conforme o planejado, com expansão do acesso à água e ao esgoto tratado em nosso território de concessão.”

A teleconferência de resultados será realizada em 11 de novembro de 2025, às 10h (horário de Brasília), com transmissão e materiais disponíveis na página de Relações com Investidores.

Destaques financeiros (R$ milhões) – 3T25 vs. 3T24

Indicador 3T25 3T24 Var. Receita líquida de serviços (ajustada) 5.468 5.462 +0,1% EBITDA (ajustado) 3.206 2.794 +14,7% Lucro líquido (ajustado) 1.284 1.173 +9,5% Investimentos (CAPEX) 3.978 1.444 +175,5%

Indicadores operacionais – 3T25 vs. 3T24

Indicador 3T25 3T24 Var. Ligações de água (mil) 9.509 9.450 +0,6% Ligações de esgoto (mil) 8.245 8.156 +1,1% Volume faturado (milhões m³) 1.087 1.070 +1,6%

Investimentos (R$ milhões)

3T25 3T24 Var. 9M25 9M24 Var. Água 1.155 708 +63,2% 2.815 1.926 +46,2% Esgoto 2.823 736 +283,5% 7.616 2.235 +240,7% Total CAPEX 3.978 1.444 +175,5% 10.430 4.161 +150,7%

Leia + sobre economia, emprego e mercado