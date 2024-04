Salão do Humor acontece na Câmara Municipal; inscrições até 17 de maio

A Câmara Municipal de Americana sediará pelo sexto ano o Salão do Humor Internacional em Americana. A 23ª edição da tradicional mostra reunirá centenas de obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A exposição acontece nas dependências da Câmara, de 22 a 30 de junho.

As inscrições para o salão já estão abertas e vão até o dia 17 de maio. O tema das obras é livre, com a sugestão de produção de material sob o tema “Ando preocupado com o que ando preocupado”, que convida a uma reflexão sobre o ritmo acelerado em que as pessoas vivem atualmente e sobre no que efetivamente a sociedade julga como mais importante. “Não deixemos que a saudade nos mostre aquilo que poderíamos ter feito, mas não fizemos porque estávamos ocupados demais com a correria do dia a dia”, comenta Geraldo Basanella, organizador da mostra.

Além das obras de autores amadores e profissionais, o Salão conta com os trabalhos desenvolvidos por alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e particular de ensino de Americana e região. “A integração de imagens e palavras contribui para a formação de novos sentidos do texto. Espera-se que a habilidade de reconhecer sentidos e significados em linguagem não-verbal seja aferida, principalmente quando ela estiver associada à linguagem verbal”, acrescenta Basanella, sobre a participação de crianças e adolescentes na atividade.

Os interessados deverão inscrever suas obras na Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Os trabalhos podem ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente, de segunda a sexta, das 9h às 16h, até o dia 17 de maio.

As obras aceitas pelo salão são: charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá humor e grafite humor. Cada autor pode inscrever até três obras em cada categoria, e embora haja a sugestão de trabalhos sobre “Ando preocupado com o que ando preocupado”, o tema do salão é livre. Os prêmios para as melhores obras variam entre R$ 50 e R$ 200. Neste ano, haverá ainda premiação especial para os alunos das escolas de Ensino Fundamental participantes.

23º Salão do Humor

Será o sexto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. “Faço questão de continuar recebendo o Salão nas dependências da Câmara. Nossas portas continuam abertas a esta e outras iniciativas culturais e que aproximem a população do legislativo.”, comentou o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL).

Além das obras dos autores da região, o Salão do Humor Internacional em Americana contará com trabalhos selecionados dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas.

Mais informações sobre o 23º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br.