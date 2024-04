Limeira recebe feirão de emprego com mais de 200 vagas

Quem está em busca de oportunidades profissionais na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, terá a chance do tão sonhado emprego na Feira de Empregabilidade, idealizada pela unidade do Grau Técnico, que tem como objetivo conectar a população a vagas de emprego. O evento será realizado na próxima segunda-feira (15), das 9h às 15h, nas instalações da escola localizada na Rua Doutor Trajano de Barros Camargo, 506, no centro da cidade. A entrada é gratuita, e os interessados terão à disposição mais de 200 vagas de emprego e estágio, cujos processos seletivos ocorrerão no próprio dia.

Durante o evento, os participantes receberão senhas para a triagem nos processos e, posteriormente, serão encaminhados para entrevistas ou cadastro no banco de talentos das empresas que estarão presentes. Dentre as opções de emprego, destacam-se vagas para operador de teleatendimento, assistente administrativo, operador de caixa, operador de máquina de costura, ajudante, revisor, analista de qualidade, repositor, contador, desenhista projetista, entregador, vendedor, estágio, auxiliar de administração PL, entre outras.

Tarcia Caeira, gestora executiva da unidade, explica que a iniciativa visa atender a todos que desejam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, bastando trazer o currículo atualizado. “Queremos gerar oportunidades de emprego para atender às necessidades dos alunos, familiares e de toda a comunidade com vagas disponíveis na cidade, fortalecendo a relação entre a instituição de ensino, o mercado e a comunidade. Além disso, nosso objetivo é capacitar profissionais e facilitar a conexão entre empresas e candidatos em busca de emprego, contribuindo para a formação e inserção no mercado de trabalho.”

Nesta edição, mais de 8 empresas parceiras estarão ofertando vagas. São elas: Funerária Bom Pastor, PDC (Professional Darts Corporation) Escola de inglês Wizard, Droga Raia, Zaraplast, Supremacia agencia de empregos, Pat de Limeira, Supermercado Atacadão, Konecta, Estágio Total de Piracicaba e Distribuidora e Logística Ltda.

Grau Técnico:

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais 140 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana. Atualmente o Grau, já possui mais de 200 mil alunos matriculados.

Serviço:

Feira de Empregabilidade – unidade Limeira

Quando: 15 de abril, segunda-feira, das 9h às 15h

Onde: Grau Técnico Limeira, localizado na Rua Doutor Trajano de Barros Camargo, 506, Centro.