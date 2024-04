O ex jogador de futebol americano OJ Simpson faleceu no dia 10 de abril de 2024, aos 76 anos.

No Brasil, ele era conhecido por suas participações nos filmes da série Corra que a Polícia Vem Aí.

A causa da morte foi câncer, segundo sua família. Ele foi um ex-jogador de futebol americano muito famoso, mas ganhou notoriedade pelo julgamento controverso pelo assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e um amigo dela, Ron Goldman.

A perseguição de OJ Simpson da NFL, parou o mundo dos esportes. Knicks x Rockets jogavam o 5º duelo das finais da NBA de 1994, e a transmissão foi literalmente interrompida. Esse é um dos vídeos mais famosos de todos os tempos.

