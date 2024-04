Não é à toa que os Estados Unidos estão entre os destinos preferidos de profissionais brasileiros que pensam em trabalhar no exterior. As médias salariais estão entre as principais razões da atração e da retenção de profissionais brasileiros que resolvem trocar o mercado tupiniquim pela terra do Mickey.

No topo da lista de profissões mais bem pagas nos EUA estão os neurocirurgiões de Orlando, Flórida, com salário médio anual de US$ 641.240, mas a faixa normalmente fica entre US$ 482.760 e US$ 811.410 de acordo com o portal Salary.com. As faixas salariais podem variar amplamente, dependendo de muitos fatores, incluído o local de trabalho, certificações, habilidades adicionais e o número de anos que o profissional tem de profissão. Em moeda do Brasil, considerando o dólar a R$ 5,12, nova máxima fechada na semana passada, o neurocirurgião, nos EUA, recebe exatos R$ 3.283.148,8, por ano e R$ 273 mil, por mês, considerando a média salarial.

No Brasil, o salário do médico neurocirurgião pode variar entre o piso salarial mínimo de R$ 7.934,93 e o teto salarial de R$ 17.153,85, dependendo do segmento da empresa, localidade, formação, experiência na função e política de cargos e salários da empresa. A média salarial é de R$ 8.157,73 para uma jornada de trabalho de 19 horas semanais de acordo com pesquisa do Portal Salario, não chegando a R$ 110.000, por ano, já contando com pagamento de décimo terceiro salário e de férias remuneradas; práticas inexistentes no mercado de trabalho dos Estados Unidos. A comparação mostra que a média salarial de uma única categoria de profissional, no caso o neurocirurgião, nos Estados Unidos, é o melhor dos mundos para profissionais que priorizam excelentes remunerações.

As boas notícias não param por aí. “O mercado de trabalho continua aquecido nos EUA favorecendo brasileiros que se destacam pela formação acadêmica e capacidade técnica e têm planos de trabalhar e morar nos EUA. Além das oportunidades na saúde, as previsões para ocupações na informática e tecnologia da informação devem crescer cerca de 377.500 vagas a cada ano até 2032,” informa Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração para os Estados Unidos, à frente da Murtaz Law com uma taxa de aprovação que atinge 99,5%, em casos de imigração.

Conheça 9 salários dos sonhos para profissionais qualificados que decidem morar e trabalhar nos EUA, segundo Salary.com.

Cientista de dados – salário médio nos EUA: US$ 274.708,00 por ano;

Administrador Hospitalar – salário médio nos EUA: US$ 269.576,00 por ano;

Psiquiatras – salário médio nos EUA: US$ 252.991,00 por ano.

Dentistas – salário médio nos EUA: US$ 194.673,00 por ano;

Piloto – salário médio nos EUA: US$ 189.401,00 por ano

Farmacêuticos – salário médio nos EUA: US$ 151.954,00 por ano;

Engenheiros – salário médio nos EUA: US$ 107.746.

Desenvolvedores de software – salário médio nos EUA: US$ 95.346,00 por ano;

Fisioterapeutas – salário médio nos EUA: US$ 91.563,00 por ano;

Segundo o especialista em imigração para os Estados Unidos, profissionais qualificados são excelentes candidatos ao Green Card. “Mas é prioridade obter informações seguras e detalhadas, pois cada tipo de visto tem requisitos e particularidades, vantagens e desvantagens. A escolha do visto correto através de uma assessoria imigratória especializada, de confiança e com sólida trajetória é decisiva para maximizar as chances de sucesso no projeto de imigração”, finaliza.

