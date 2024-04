Bradesco da Cidade Nova, em SBO, também fecha as portas

Mais uma agência do Bradesco fechou as portas na última sexta-feira. Trata-se da unidade da Rua do Algodão, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste.

Pela manhã, vários clientes foram até a agência e se depararam com o fechamento e foram direcionados para a unidade da Avenida Iacanga.

Mais cedo, o NM noticiou, também, o fechamento da agência da Rua 12 de Novembro, no centro de Americana.

