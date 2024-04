Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Veja abaixo o que ela escreveu nas redes sociais

@JanainaDoBrasil – Se Bolsonaro pretende seguir com essas manifestações pelo Brasil, seria razoável começar a discutir pautas, apresentar uma proposta de País. Buscar mostrar o que faria diferente, caso recuperasse sua elegibilidade. O modelo da corda esticada não deu certo! Ele assustou muitos de seus eleitores de 2018. O discurso que entoou seu mandato todo e com o qual segue só agrada o suficiente para eleger quem cola nele, não é discurso para liderar a nação.

Já a pregação de D. Michelle só empolga meia dúzia de carolas. As mulheres podem muito mais do que simplesmente ajudar os seus maridos. Aliás, muitas sequer têm maridos. As feministas radicais fazem as mulheres infelizes, por fazer crer que não precisam de homem para nada. Mas a ladainha das “femininas” é insuportável. A cada encontro desses, fica claro que precisamos de alternativas.