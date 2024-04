A agência 1320 do Bradesco, na Rua 12 de Novembro, em Americana, fechou as portas na última sexta-feira.

Os clientes da agência foram todos transferidos para a agência 215, na Praça Comendador Muller.

Em maio de 2023, o Bradesco também fechou a agência da Avenida Campos Salles.

