A vereadora Esther Moraes (PV), de Santa Bárbara d’Oeste, se destacou

em evento com o presidente Lula na última sexta-feira em Brasília.

Ela foi à capital federal cumprir agenda com a Federação Brasil da Esperança (PT PV e PCdoB) e teve reunião com o ministro Alexandre Padilha, o secretário Nacional de Mobilidade Urbana Denis Andia (MDB) e fechou com ‘chave de ouro’ ao se encontrar com o presidente Lula (PT).

“(o ministro) Padilha foi incrível- me recebeu muito bem e foi ele quem proporcionou esse encontro com o presidente”, disse.

Leia + sobre política regional

Esther era do PL, mas deixou o partido na janela partidária e foi para o PV. Ela tem um mandato popular e deve ser a principal puxadora de votos da Federação Brasil da Esperança. Ainda no 1o mandato e muito jovem, ela é apontada como um dos nomes a serem observados para o futuro da política barbarense.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP