Mulher morre atropelada na SP-306 em SBO e motorista foge do local

Uma mulher morreu atropelada neste domingo, por volta das 18h30, na Rodovia Luis Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima, identificada como Nilda Oliveira Santos, de 55 anos, moradora do Jardim Europa.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista que causou o acidente não prestou socorro e fugiu do local. A Guarda Municipal teria sido acionada com a informação de que havia um atropelamento próximo ao aterro. Ao chegar no local do acidente, a CCR AutoBan e o Corpo de Bombeiros já tinham constatado o óbito.

Momentos após o acidente, o irmão da vítima teria ido ao Plantão Policial informando que a irmã estava em uma chácara próxima ao local e teria tido uma discussão com o namorado e em seguida teria ido embora, a pé.

