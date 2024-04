Agibank está com +20 vagas abertas em Campinas

O Agibank anuncia a abertura de mais de 20 vagas de emprego em sua sede

corporativa localizada em Campinas, no estado de São Paulo. As oportunidades são para a área de atendimento ao cliente e os interessados precisam ter disponibilidade para atuar em modelo híbrido ou 100% presencial, dependendo da função.



As posições exigem ensino médio completo, conhecimento em pacote office e experiência com atendimento ao cliente. Além disso, a instituição financeira busca por profissionais que tenham proatividade, responsabilidade e empatia.

“Buscamos profissionais que façam os clientes se sentirem acolhidos desde o primeiro momento até o encerramento do atendimento, solucionando os problemas com empatia, agilidade e de forma definitiva, garantindo que as tratativas direcionadas não gerem novos chamados na nossa central. Queremos que o cliente desligue o telefone com o sentimento de ter tido o melhor atendimento da vida”, explica Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank.

Fundada no Rio Grande do Sul, a instituição mudou sua sede para Campinas em 2021. O espaço, conhecido como Agi Campus, está localizado no Distrito Industrial, no Parque Corporativo Bresco Viracopos, em um prédio com 19 mil m², que alia conceitos essenciais de sustentabilidade, modernidade e privilegia a interação das equipes corporativas.

“Estamos crescendo consistentemente e, por isso, nossos times estão em contínua expansão. Nosso intuito é encontrar pessoas com o Jeito Agi, alinhadas aos nossos pilares de pensar como cliente, agir como empreendedor e curtir a jornada. Oferecemos um ambiente dinâmico para que os profissionais explorem todo o seu potencial e cresçam conosco”, destaca Aguiar.

O Agibank nasceu com o propósito de facilitar o acesso a produtos e serviços financeiros para incluir digital e financeiramente as pessoas de baixa renda que, apesar de representarem a maior parcela da população, não são prioridade nos grandes bancos e possuem limitações para usufruir por conta própria das soluções digitais.

