Definidos os vencedores do Prêmio 'Geraldo Pinhanelli'

Foram conhecidos nesta segunda-feira (22) os vencedores do “Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação”

edição 2024 homenagem instituída pelo decreto legislativo nº 444/2009 e entregue anualmente pela Câmara Municipal de Americana aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município.

A votação foi feita exclusivamente pela internet, através de um formulário online enviado diretamente aos profissionais de comunicação que atuam na cidade. Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Nayara Bonganha (assessoria de imprensa – Tantas Comunicação); Willian Moreira (jornalismo digital – Portal de Americana); Claudeci Junior e Marcelo Rocha (fotojornalismo – ambos do jornal O Liberal); Patrícia Zepelin (radiodifusão – Rádio Azul); Henrique Fernandes (jornalismo impresso – jornal Todo Dia); e Carlos Kabela (telejornalismo – TV Todo Dia).

A entrega do “Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação” será realizada em sessão solene no dia 09 de maio, às 19h30, no Plenário “Dr. Antonio Álvares Lobo”. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

