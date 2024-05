Um dos maiores rodeios do Brasil, a Festa do Peão de Americana, recebe no dia 07 de junho, o cantor Sâmi Rico, filho de uma lenda da música sertaneja, José Rico, que formou, ao lado de Milionário, uma das maiores e melhores duplas da história do gênero. A apresentação do artista abre a programação de shows da 36º edição do evento que acontece entre os dias 07 e 16 de junho no Parque de Eventos do CCA, em Americana. No mesmo dia, sobem ao palco as duplas Zé Neto & Cristiano e Victor & Leo.

“É o sonho de qualquer cantor subir nesse palco, ou de um atleta pisar na arena da Festa do Peão de Americana. Então é um sonho sendo realizado, ainda mais dividir esse palco com um dos maiores nomes da música sertaneja como Victor e Leo, e com a presença mais que especial de uma dupla que sou fã desde o começo, que é Zé Neto & Cristiano. Fazer parte dessa grade em meio a tantos nomes gigantes da nossa música, é um grande sinal pra mim, mostra que estamos indo no caminho certo, fazendo as escolhas certas, começando a colher os frutos que estamos plantando há quatro anos. Foi uma honra muito grande receber esse convite”, agradece o artista.

No palco, o artista promete um show especial. “O repertório é completo, tem de tudo, começando pelo nosso sertanejo tradicional, passando pelo nosso sertanejo moderno com as músicas mais escutadas do ano, dando até uma brincada no pagode. Com certeza tem muita música do meu pai, o mínimo como filho e como fã de Milionário & José Rico, é trazer a minha verdade, minha criação, minha inspiração, que é a dupla Milionário & José Rico, o momento mais especial pra mim é a hora que eu sento na beira do palco com meu violeiro e a gente “puxa os modão”. É um show pra se divertir, completo”, garante Sâmi.

SÂMI RICO

Aos 23 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. Um dos destaques do projeto, a música “Preguiça e pijama”, já ultrapassou 386 mil visualizações no YouTube.

Neste ano, Sâmi deu início a uma série de lançamentos. Primeiro, com “Bêbado sem noção”, assinada pelo próprio Sâmi, aflorando seu lado compositor, em parceria com Felipe Bessa, Will Bucci, Vinícius Leão e Lucas Avona. Atualmente, o artista trabalha a divulgação de “Marmitinha”, também de sua própria composição, ao lado de Vinni Miranda, Gui Prado, Fátima Leão, Valéria Leão, e Vinícius Leão – que também é o responsável pela produção musical. Ambas as faixas chegaram com clipe assinado por Jacques Jr.

Marmitinha:

https://www.youtube.com/watch?v=KnhArDpoCsw

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla da música sertaneja raiz com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criarno público.

O caminho dentro da música é longo e cheio de curvas, e seguir por essa estrada será uma responsabilidade muito grande, mas com determinação, respeito ao próximo e fé em Deus, ele a vencerá.