Quando quatro palhaças se reúnem, qual é o resultado? A resposta é uma só: um espetáculo de rua com direito a gargalhadas, emoção, frio na barriga e bastante diversão. Isso tudo, e um pouquinho mais, é o que promete a montagem “Polenta com Amigas: uma varieté de palhaças”, da premiada MB Circo, que será encenada neste domingo (2), às 16h30, no Teatro de Arena do Parque dos Jacarandás, no Mollon. A entrada é gratuita.

Realizada por intermédio do ProAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa), a partir do Edital 09/2023 | Circo – Produção e Apresentação de Número Circense, com o apoio das prefeituras locais, a temporada do espetáculo já passou por Iracemápolis e Limeira.

Quem está à frente do quarteto é a Polenta (Dani Maimoni), da MB Circo, que convocou três amigas para um encontro de pura graça e desafios artísticos e de virtuose. São elas: Edufina (Katina Sousa), Ripa (Suelen Zacharias) e Begônia (Fernanda Jannuzzelli). Na cena, o quarteto recria, ao sabor da contemporaneidade e da representatividade feminina, cinco números da tradição circense de picadeiro.

A apoteose de sucesso do varieté (espetáculo de variedades composto pela colagem de esquetes) está no número Garrafônica, protagonizado por Polenta. Na cena, a palhaça é instigada a demonstrar as suas virtuoses em um instrumento para lá de inusitado, a Garrafônica, construído a partir da reunião de garrafas de plástico (PET). O repertório é guardado a sete chaves, mas a fanfarrona dá um spoiler: o chorinho Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu.

A companhia

Com 11 anos de trajetória na produção artística circense, três espetáculos autorais no repertório e mais de mil apresentações realizadas, a MB Circo, fundada em 2013 no interior de São Paulo por Bruno Peruzzi e Danieli Maimoni, já circulou por onze estados brasileiros, atravessou fronteiras com uma circulação na Argentina e segue presente no circuito dos principais festivais e eventos de circo e teatro do Brasil.

Tendo como foco a palhaçaria, a companhia conta com uma equipe experiente de profissionais, entre artistas, produtores e técnicos, sendo responsável pela produção de projetos culturais de fomento direto e indireto, intervenções circenses e musicais, oficinas e vivências, mostras artísticas, circulação de espetáculos e eventos temáticos.

Serviço:

Polenta com Amigas: uma varieté de palhaças

Domingo (2/6), às 16h30

Local: Teatro de Arena do Parque dos Jacarandás (Rua do Estanho, s/nº, Vila Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Tempo de duração: 45 minutos