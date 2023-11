O San Marthyn Studio Hair inaugurou sua segunda loja, nesta quinta-feira, 16 de novembro na cidade de Limeira, no Limeira Shopping.

Com mais de dez anos de fundação e a três instalado no Tivoli Shopping em Santa Bárbara d’Oeste, os proprietários Bruna Zappia Martins e Sandro Marcelo Martins expandiram o negócio e abriram a primeira filial do salão.

“Estamos muito felizes com essa inauguração em Limeira, a cidade nos recebeu de braços abertos e o espaço ficou lindo e foi pensado com muito carinho para atender a todos”, comentou Bruna.

A filial do San Marthyn Studio Hair em Limeira conta com um espaço grande e bem localizado, e é possível encontrar serviços de corte de cabelo, manicure, massagem, maquiagem e muito mais. Confira todos os serviços realizados no San Marthynatravés do Instagram @sanmarthynstudiohair ou pelo WhatsApp (19) 98915.1195

História

Inspirado em um sonho e na vontade de crescer, o San Marthyn nasceu em Novembro de 2011, comum salão pequeno em um bairro de Americana. “Fomos tomando uma proporção gigantesca devido ao nosso trabalho e de toda a equipe na época, e chamamos a atenção do Gerente Geral do TivoliShopping em Santa Bárbara, que nos fez o convite de montarmos nosso espaço lá” contou Bruna.

“Sabíamos do grande passo que estávamos tomando, porém não podíamos imaginar que ao fechar contrato com o shopping e fecharmos a data de inauguração, mundo pararia por conta dapandemia. Nossa inauguração seria 19 de março de 2020, um dia depois que tudo fechou”, disse Sandro.

Mas os proprietários não desistiram, e mesmo sem nenhuma movimentação nesse período acreditavam que tudo ia dar certo. Até que em agosto do mesmo ano, finalmente as portas do novo salão se abriram.

“Em meio a tantas batalhas e dificuldades, hoje somos reconhecidos como 1° Salão destaque em Santa Bárbara em qualidade e atendimento”, afirmou Bruna.

E passados esses anos, com a vinda desse prêmio, a administração do Limeira Shopping convidou o espaço para abrir uma unidade no local.