Eliana faz 51 anos e ganha surpresa

Eliana completa 51 anos de idade no dia 22 de novembro.

Para celebrar mais um ciclo de vida, neste domingo, 19 de novembro, a loira ganha uma surpresa da produção do programa com direito a uma apresentação ao som de Taylor Swift com cheerleaders, bailarinos, palhaços, robôs gigantes e um bolo incrível no palco. Já na atração, grandes talentos que bombaram nas redes sociais no quadro “Famosos da Internet” e uma disputa acirrada no “Minha Mulher Que Manda”.

No júri estão a compositora e cantora popstar Marina Sena, dona do hit “Por Supuesto” e “Ombrim”; Marina está com shows lotados, dominando capas de revistas, premiações e até turnês internacionais. Victor Melo é influenciador digital e o segundo maior perfil brasileiro em números de seguidores com 5,7 milhões no Instagram, ficando atrás apenas do humorista Tirullipa no segmento humor. Dinho Junior é apresentador e considerado um dos maiores comunicadores da Bahia. Ney Lima é comediante e influenciador digital, o artista possui 5,2 milhões de seguidores no Instagram. E para completar o time dos jurados, Narcisa também avalia o quadro. Confira alguns dos personagens do “Famosos da Internet”:

Tom Zé é uma criança de apenas cinco anos que viralizou na internet após reproduzir com maestria um vídeo do Bruno Mars. Em setembro, o Bruno Mars participou do festival The Town em São Paulo como um dos principais artistas. O cantor postou um vídeo nas suas redes sociais visitando alguns pontos de São Paulo trajado com uma camiseta da Seleção Brasileira de Futebol e um boné, andando nesses pontos turísticos e cumprimentando as pessoas ao seu redor. O vídeo viralizou em questão de horas e alguns dias depois, Tom Zé reproduziu o mesmo vídeo, porém no Rio de Janeiro, usando as mesmas roupas do Bruno Mars e andando do mesmo jeito que o artista.

Ricardo Gaeta é um rapaz de 32 anos que bombou na internet após criar o seu personagem icônico “Rico Esnobe”, um personagem que vive mostrando o quanto é rico. Ricardo conta que criou o personagem em 2016, postou alguns vídeos e voltou a publicar conteúdo do personagem em 2019, mas em nenhum dos dois momentos citados o rapaz viralizou nas redes, apenas em junho de 2022 ele conseguiu o feito de se destacar na internet com Rico Esnobe, em um vídeo que atingiu 10 milhões de visualizações.

Nildo Sousa é um rapaz de 47 anos que repercutiu por conta das suas esculturas de madeiras. O rapaz diz que começou a esculpir desde os seus 10 anos, que foi quando ele produziu seu próprio rosto usando um espelho. Hoje em dia, Nildo faz esculturas, mas também trabalha com sombras. Ele utiliza diversos galhos de madeira para esculpir e usando o efeito de luz e sombra, ele vai girando sua escultura até formar a sua arte. Nildo já produziu Cristiano Ronaldo, Groot (Filme: Guardiões da Galáxia), Messi ou Neymar. Seus vídeos totalizam 3 bilhões de visualizações. No palco, ele demonstra a arte esculpindo a Narcisa e Eliana, como uma homenagem ao aniversário da loira.

Noiskita é um jovem de 25 anos que se destacou após mostrar sua incrível habilidade de imitar outros cantores ou donos de vozes icônicas. Ainda na época de escola, Noiskita descobriu que tinha um talento incrível para imitações e com isso decidiu criar um canal no YouTube para postar suas imitações, entre eles: Mc Lan, Mc WM, Pabllo Vittar, Mano Brown, Igor Guimarães, Nhonho, Marcelo Rezende. O jovem faz cover de músicas mesclando várias vozes diferentes. O resultado é tão incrível que o canal dele tem mais de 1 milhão de inscritos com mais de 12 milhões de visualizações.

