O corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado na linha férrea na tarde deste sábado (18) em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana (Gama), o corpo estava cortado ao meio nos trilhos do trem, nas proximidades do Viaduto Centenário.

A vítima foi identificada como Roseli dos Santos Matos, de 41 anos, moradora do Parque da Liberdade, em Americana.