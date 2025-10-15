Santa Bárbara mobiliza 12 UBSs para o ‘Dia D’ da Multivacinação no sábado (18)

Leia Mais notícias da cidade e região

O Dia D da Campanha de Multivacinação em Santa Bárbara d’Oeste será realizado neste sábado (18), das 8 às 16 horas, em 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município, com atendimento especial para garantir que crianças e adolescentes menores de 15 anos não fiquem sem as vacinas recomendadas no Calendário Estadual de Vacinação.

Até o momento, 891 doses já foram aplicadas na primeira semana da ação. A campanha segue até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, nas UBSs da cidade.

Durante a campanha, pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes às UBSs com a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e cartão SUS em mãos para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação devem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP