Santa Bárbara abre 700 novas vagas de inscrição para creches: 26 a 30/1

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre entre os dias 26 e 30 de janeiro 700 novas vagas de inscrição para atendimento em creches da rede municipal.

Ao todo, serão disponibilizadas 700 vagas, distribuídas entre as seguintes faixas etárias: 299 vagas para o Berçário, destinadas a crianças nascidas entre 1º de abril de 2025 e 31 de março de 2026; 258 vagas para o Maternal I, voltadas a crianças nascidas entre 1º de abril de 2024 e 31 de março de 2025; 87 vagas para o Maternal II, para crianças nascidas entre 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024; e 56 vagas para o Maternal III, para crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 a 31 de março de 2023

As famílias interessadas nas vagas do Berçário e do Maternal I devem procurar as escolas. Já no caso do Maternal II e III, a orientação é procurar pela Secretaria Municipal de Educação.

A ampliação das vagas integra o planejamento da Secretaria de Educação para o ano letivo de 2026 e ocorre na sequência dos resultados registrados em 2025, quando o município encerrou o ano com 4.221 crianças atendidas na etapa da creche (0 a 3 anos). O atendimento contempla unidades da rede municipal, o programa Bolsa-Creche, Organizações Sociais (OS) e entidades filantrópicas conveniadas.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que a abertura de novas vagas faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação do atendimento, ao planejamento antecipado e à qualificação da rede, assegurando mais oportunidades de acesso à Educação Infantil no município.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou pelo telefone (19) 3464-9449.

