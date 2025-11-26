Santa Bárbara anuncia agenda 2026 e divulga balanço da Cultura e Turismo

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a agenda cultural de 2026 e apresentou o balanço consolidado das ações de Cultura e Turismo de 2025. Conforme os dados divulgados durante coletiva de imprensa realizada no Centro de Estudo e Cultura Ambiental nesta quarta-feira (26), a soma de investimentos da iniciativa privada e das parcerias com o Governo do Estado de São Paulo atingiu R$ 4.400.173,23, crescimento de 28,25% em relação ao ano passado.

A movimentação econômica dos eventos somou R$ 4.247.369,98, alta de 41,33% na comparação com 2024. Para 2026 a projeção é também de alta, visto que há confirmação de novas edições de grandes eventos já consolidados na cidade, como o Santa Bárbara Rock Fest, Carnaval de SBO, Feira das Nações, Raízes, FÉstival, Espetáculo Via Crucis, Festival Gastronômico, Tradições e Festa da Negadinha da Usina, entre outros.

“Hoje lançamos o calendário cultural de 2026, mas antes disso é impossível não reconhecer o quanto 2025 foi um ano abençoado para nossos eventos. Foram 380 mil pessoas passando por mais de 400 ações culturais, mais de R$ 4 milhões captados com o Estado e parceiros, e outros R$ 4 milhões movimentados pela economia criativa — gastronomia, serviços, geração de emprego e renda. Tudo entregue com muito carinho pelas secretarias, que trabalham nos bastidores para oferecer ao barbarense eventos bem estruturados, gratuitos, organizados e com grandes atrações. Isso nos enche de orgulho. E 2026 chega com ainda mais iniciativas importantes sendo fomentadas”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

CULTSP PRO

Durante o evento foi destacada também uma iniciativa inédita do CULTSP PRO, programa do Estado, a Santa Bárbara d’Oeste. Direcionado à qualificação de profissionais para o calendário de eventos de 2026, o programa promoverá uma ação diretamente articulada com a gestão de Santa Bárbara d’Oeste, oferecendo capacitação para fornecedores e trabalhadores do setor de eventos. Serão realizados três seminários formativos, com duas edições previstas para 2026, voltados a Profissionais de Hospitalidade e Atendimento, Profissionais de Alimentos e Bebidas e Fornecedores de Alimentos e Bebidas.

Ainda no âmbito do turismo de eventos, foram contabilizados 408 eventos realizados neste ano, apoiados ou recebidos em equipamentos culturais, praças e parques, reunindo um público rotativo de 380.610 pessoas. Para isso, somente em 2025 foram contratados 1.169 artistas, incluindo atrações de reconhecimento nacional listadas em ordem alfabética, como Adoração e Vida, Anjos de Resgate, Brais Oss, Bruna Viola, Colo de Deus, CPM 22, Dany e Diego, Davidson Silva, Dead Fish, Eyshila, Fátima Souza, Felipe Araújo, Festa Salve, Fhop Music, Flávio Vitor, Fraternidade São João Paulo II, GBA, Guilherme de Sá, Herrison Pontes, Inimigos da HP, Isaias Saad, Jota Quest, Jotapê, Juninho Cassimiro, Kiara Rocks, Krisiun, Lukas Agustinho, Makna, Massacration, Matogrosso & Mathias, Ramon e Rafael, Tihuana, Titãs e Tony Allysson.

“2025 foi um ano histórico para nossa cidade. Captamos mais de R$ 4 milhões junto à iniciativa privada e ao Governo do Estado, garantindo eventos 100% gratuitos que movimentaram R$ 4,2 milhões na economia local e fortaleceram nossas instituições assistenciais”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. Para 2026, a expectativa é ainda maior: um calendário robusto de atividades, a parceria do Cult SP Pro qualificando profissionais, e a ampliação do Complexo Usina Santa Bárbara, com melhorias nos banheiros e a construção de uma cozinha industrial. Será outro ano marcante — e eu já estou ansioso pela sua chegada”, complementou o secretário. Também foram apresentados os valores captados pelos Fundos Municipais, somando R$ 181.513,20 pelo Fundo Pró Cultura e R$ 103.923,95 pelo Fundo Municipal de Turismo, totalizando R$ 285.437,15.

Equipamentos culturais formam e oferecem serviços de qualidade

Em relação ao ano passado, as bibliotecas públicas municipais Central, Léo Sallum e Neide Crocomo (CEU das Artes), apresentaram avanços expressivos. No período, foram registrados 765 novos leitores, uma alta de 15,74%, e 3.504 novos livros passaram a integrar o acervo, representando um crescimento de 77,54%. O número de empréstimos realizados também aumentou, chegando a 12.968, dados que correspondem a uma elevação de 4,03% em comparação a 2024.

Realizadas nos equipamentos culturais, as oficinas dos programas Caminhos da Cultura e QualiVida totalizaram 117 atividades ao longo dos dois semestres, crescimento de 101,72% no número de ações, reunindo 1.814 inscritos, aumento de 138,03%. O Programa de Formação “Escola de Artes – Caminhos da Cultura” disponibiliza quase mil vagas gratuitas por semestre de oficinas, cursos e workshops na Biblioteca Central, CEU das Artes, Léo Sallum, Museu da Imigração, Casa do Artesão, Centro de Memórias, Teatro Municipal “Manoel Lyra” e Escola Estadual “Luzia Baruque Kirche”, localizada no Conjunto Roberto Romano – local que atende público do Tricânico, equipamento cultural que segue em reforma.

Já as aulas do Programa QualiVida nos espaços culturais são realizadas pela Secretaria de Esportes. Implantado pela Prefeitura em 2023, o QualiVida oferece aulas gratuitas de atividade física, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo ao convívio social. A programação completa de aulas e polos está disponível no site www.santabarbara.sp.gov.br ou no Instagram da Secretaria de Esportes (@semesbo).

COMPLEXO USINA SANTA BÁRBARA

Durante a coletiva, foi anunciada uma nova etapa de melhorias no Complexo Usina Santa Bárbara, com a ampliação dos banheiros e a construção de uma cozinha industrial, investimentos que reforçam o papel do espaço como um dos principais equipamentos culturais do Município. As ações se somam ao avanço do restauro e da requalificação do Barracão 8 – o “Usina de Memórias – ressignificando o passado”, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, e transformando o prédio em um centro cultural de 631 m², com espaço multiuso.

Em 2023, o Complexo Usina Santa Bárbara passou por modernizações estruturais, incluindo reservatório de água, atualização dos sistemas hidráulico e elétrico, proteção contra descargas atmosféricas e novos banheiros externos, elevando o conforto e a segurança do público. Já em 2016, a área externa foi ampliada e revitalizada com um pátio de 7 mil m², piso ecológico, nova iluminação, drenagem, paisagismo e mobiliário, tornando o local mais adequado para grandes eventos.

SOLICITAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS

Será aberto, nas próximas semanas, o formulário on-line para solicitar o uso de equipamentos culturais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os pedidos podem ser feitos por meio do site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso. O objetivo é planejar e organizar totalmente de forma on-line a agenda 2026 junto dos artistas e produtoras, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Estão disponíveis os equipamentos culturais: Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, Biblioteca Pública Municipal Maria Aparecida Almeida Nogueira, Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, Centro Cultural e Biblioteca Prof° Léo Sallum, Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini, CEU das Artes e seu anfiteatro, Museu da Imigração, Complexo Usina Santa Bárbara e Teatro Municipal Manoel Lyra.

BALANÇO DE 2025

Investimentos da iniciativa privada e parcerias com o Governo do Estado de São Paulo em 2025: R$ 4.400.173,23

Movimentação econômica dos eventos: R$ 4.247.369,98

Total de recurso captado por Fundos Municipais: R$ 285.437,15

Total de público rotativo: 380.610 pessoas

Total de eventos: 408

Quantidade de artistas contratados para apresentações em 2025: 1.169 Empresas investidoras: Supermercados Pague Menos, Supermercados São Vicente, Higa Atacado, Denso, Dom Urbanismo, Maravilhas do Lar, Amstel, Leuven, Dama Bier, Cervejaria Louvada, Cervejaria 3 Américas, 100% Chopp Ashby, FAM, Tivoli Shopping, TRBR, VIC Engenharia, Cristiantex Magazine, Belchior, Party Sign, SOS Telecom, EPTV, Vox90, Gold FM, Liberal e Refrigerantes Esportivo.

Oficinas em Equipamentos Culturais (dados consolidados dos programas Caminhos da Cultura e QualiVida): 1.814 inscritos / 117 ações

Bibliotecas

Novos leitores: 765 Novos livros: 3.504 Quantidade de empréstimos: 12.968 Confira o calendário de eventos de 2026:

Carnaval de SBO 14, 15, 16 e 17 de fevereiro

Semana Municipal do Artesão 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de março

Espetáculo Via Crucis – 27ª edição 31 de março, 1, 2, 3, 4 e 5 de abril

Festival Gastronômico – Comida de Rua 11 e 12 de abril

Encontra Conto 23, 24, 25 e 26 de abril

Recitar – A Palavra em Verso Vivo 5, 6 e 7 de maio

Festival Raízes de Santa Bárbara – 4ª edição / Desfile de Cavaleiros e Muladeiros 30 e 31 de maio

Festival das Orquídeas – 5ª edição 13 e 14 de junho

Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste – 13ª edição 20 de junho

Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara – 27ª edição 28 de junho

Festival Literário de Santa Bárbara d’Oeste – FLISB Mês de julho

Festival Gastronômico – Edição Inverno 6 e 7 de julho

Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina – 5ª edição 25 e 26 de julho

Circuito Hip Hop 02 de agosto e 15 de novembro

Santa Bárbara Rock Fest – 9ª edição 21, 22 e 23 de agosto

Desfile Cívico 7 de setembro

Encontro de Veículos Antigos – 12ª edição 12 e 13 de setembro

Mostra de Teatro Cena Bárbara – 11ª edição 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro

Encontro de Orquestras de Violas 3 de outubro

FÉstival 17 de outubro

Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste – 34ª edição 7 e 8 de novembro

Celebração Novembro + Feira Afro Bárbara 20 de novembro

Acendimento Natal das Árvores 04 de dezembro

Abertura Casa do Papai Noel 05 de dezembro

