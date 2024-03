Santa Bárbara agora com placas educativas contra maus-tratos a animais

A vereadora Kátia Ferrari acompanhou, na manhã desta sexta-feira (08/03), com o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Dr. Rômulo Gobbi, o início da instalação de placas educativas contra os maus- tratos de animais em locais estratégicos do município. A iniciativa é da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da pasta, com o objetivo de conscientizar a população que maltratar animais é crime sujeito a sanções penais.

A primeira placa da campanha: “Nossa Cidade Não Admite Maus-Tratos – Proteja Os Animais, Maus-Tratos é Crime – Denuncie” foi instalada na avenida Monte Castelo, próximo do prédio da Prefeitura barbarense. Denúncias podem ser feitas na Guarda Civil pelo 153, número de telefone que consta na mensagem de conscientização.

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, explicou que a Guarda Civil tem um setor denominado Grupamento de Proteção Ambiental, o qual conta com uma equipe, que fiscaliza todos os tipos de infrações ambientais, dentre elas as referentes maus- tratos. Dessa forma, quando uma pessoa verificar uma situação de maus- tratos a animais de qualquer espécie, ela pode entrar em contato pelo telefone 153 da Guarda Civil.

A parlamentar agradeceu e parabenizou o secretário pela iniciativa, lembrando que tem todo o apoio da pasta em ocorrências envolvendo maus-tratos a animais em Santa Bárbara d’Oeste. Kátia também aproveitou a ocasião para pedir que as pessoas denunciem esse tipo de ocorrência pelo 153. “É mais uma ação do Município em prol do bem-estar animal em Santa Bárbara d´Oeste. Outros projetos da Administração em andamento são o Centro de Bem-Estar Animal, o Hospital Pet e o Cetras (Centro de Triagem de Animais Silvestres), somado ao programa de castração, que existe há muitos anos, com resultados significativos”.

