Paulo Ricardo faz show este domingo no Festival Gastronômico de Nova Odessa

Em vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa,

cantor Paulo Ricardo, ex-RPM, convida o público para prestigiar seu show “Rock Popular”, neste domingo (10/03), fechando o Festival Gastronômico 2024. Festival e shows acontecem das 12h às 22h, no recinto especialmente montado na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), com entrada grátis e classificação livre. Serão mais de 50 opções gastronômicas e seis shows. Haverá também Espaço Kids e outras atrações para o público.

“Alô galera! Neste domingo, dia 10 de março, estaremos juntos no Festival Gastronômico de Nova Odessa com meu novo espetáculo ‘Rock Popular, com todos os meus grandes sucessos, do RPM e da carreira solo, e grandes clássicos do rock nacional, de Raul (Seixas), Cazuza e Renato (Russo). Você não pode perder. Nova Odessa: estou com saudades, espero vocês neste domingo à noite, valeu?”, afirma o cantor.

O vídeo – e a programação do Festival Gastronômico 2024 de Nova Odessa – pode ser conferido em https://www.facebook.com/share/v/ngn1k4rm9Kv7b6dX/?mibextid=oFDknk e https://www.instagram.com/reel/C4OgE1xPPfg/?igsh=MWd4cDE2cXljYjNndQ==.

No domingo, a programação no palco começa já às 13h, com a banda Tome Rock. Das 14h30 às 15h50, é a vez de Lie Santos, seguida, às 16h, pela Banda Edhem. Das 17h24 às 18h50, acontece o show da Banda Brasil: Tribuna ao Roupa Nova, seguida pelo cantor Marco Bavini (que é filho do sertanejo Sérgio Reis, mas toca rock, pop e MPB também). Por fim, o show de Paulo Ricardo está marcado para as 20h30.

As apresentações de ambos (Bavini e Paulo Ricardo) deveriam ter acontecido no último dia da Festa das Nações, em outubro de 2023, mas foram adiadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

“Era nosso compromisso trazer os dois cantores para fazerem seus shows em Nova Odessa, e aproveitamos a agenda para promover o Festival Gastronômico, valorizando os food trucks e feirantes da nossa cidade, e ainda marcar o encerramento da Semana da Mulher 2024”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

A organização é da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Departamento de Cultura e Turismo, com apoio de diversos outros setores – como Chefia de Gabinete, Comunicação, Serviços Urbanos, Comunicação, Meio Ambiente, Segurança (Trânsito, Defesa Civil e GCM – Guarda Civil Municipal), Coden Ambiental etc.

