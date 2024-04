Santa Bárbara convoca 34 profissionais aprovados em concurso para Educação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou 34 profissionais aprovados em concurso público para atuarem na Educação. Foram chamados Professor PEB II (Educação Especial), Professor de Educação Básica II (Inglês, Educação Física e Artes), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Agente de Serviço Escolar, Agente de Organização Escolar, Cozinheiro e Motorista.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br). Os profissionais convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira (22/4), das 9 às 16 horas, munidos de documentos pessoais no Departamento Pessoal da Prefeitura, situado à Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º Andar – Jardim Primavera. O não comparecimento até a data e horário acima implicará desistência do mesmo.

“Sempre com muito critério e seguindo o nosso planejamento em melhorar, cada vez mais, o serviço oferecido ao barbarense, esta é só a primeira lista da Educação. Vem mais por aí!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

