Santa Bárbara d’Oeste tem 205 empregos gerados no mês de maio

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou saldo positivo na geração de empregos em maio de 2025. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal, o saldo no mês de maio foi de 205 postos com carteira assinada.

O desempenho no mês de maio de Santa Bárbara d’Oeste foi o melhor entre as cidades da região. Os números de maio, somados aos outros meses de 2025, colocam o Município com 853 empregos formais gerados neste ano.

Americana se destaca na RMC

Em um mês em que nove cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registraram saldo negativo de empregos formais, Americana se destacou regionalmente no Caged de maio, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O município encerrou o mês passado com 4.104 admissões e 3.978 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 126 postos de trabalho. Com isso, Americana ocupou o quarto lugar entre as 20 cidades da RMC em relação à geração de empregos no período. No acumulado de 2025, o saldo é de 1.050 vagas formais abertas no município.

“O Caged é um retrato do momento e, portanto, bastante variável ao longo do ano. Além das políticas públicas de geração de emprego e renda adotadas pelos municípios, os números refletem também a atual conjuntura do país e o momento da economia”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Ele destaca ainda iniciativas da Prefeitura para estímulo à economia, como a aprovação de medidas de desburocratização, o contato permanente com investidores e a oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional.

