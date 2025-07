Nova Odessa troca rede PVC por PEAD em setores industriais

Nova Odessa inaugurou na manhã desta quinta-feira (3) a troca de 6,1 km de rede de água nos setores industriais Recanto e Eneides. Os serviços também incluíram a renovação de 172 ligações de água, assegurando maior eficiência e durabilidade à nova rede. A cerimônia aconteceu nas proximidades da Estação de Captação de Água Recanto (ECA 1), com a presença de autoridades, empresários locais e funcionários da Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico do município, responsável pelo projeto.

Com um investimento de R$ 3 milhões, esta é a maior obra de substituição de rede de água em setores industriais já realizada. Os serviços consistiram na desativação da rede antiga, feita em PVC (Policloreto de Vinila), e a instalação de tubulações de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). O novo material oferece maior resistência à pressão, reduz vazamentos em até 80% e aumenta a vida útil da rede para mais de 50 anos. Além disso, as empresas dos bairros beneficiados ganharam reforço na pressão da água, atendendo uma demanda histórica do parque industrial.

O projeto foi viabilizado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e contrapartida da Coden. Também incluiu um trecho no Jardim São Manoel, entregue à população em abril. Nesse bairro, foram investidos R$ 550 mil na troca de 1,1 km de rede, beneficiando 10% dos moradores, ocupantes de uma área não contemplada na primeira fase da obra, realizada há mais de 10 anos.

“Estamos assegurando mais segurança hídrica, eficiência no abastecimento e competitividade para as indústrias de Nova Odessa”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Mineirinho cita Samartin

“Queremos Nova Odessa crescendo de uma forma organizada, por isso estamos investindo na continuação de um trabalho que foi feito, em grande parte, pelo ex-prefeito Manoel Samartin”, afirmou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

Durante a execução da obra, que demandou 8 meses de trabalho, foram realizadas interrupções programadas no abastecimento para a instalação de sistemas by-pass (mangueiras provisórias) e testes de pressão, garantindo que a população e as empresas fossem impactadas apenas por poucas horas em cada etapa.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Oseias Domingos Jorge, destacou a importância da obra. “Essa obra demonstra realmente o compromisso do prefeito Leitinho com a população, porque fica aterrada, não tem visibilidade e, mesmo assim ele não mediu esforços para fazer esse investimento”, afirmou.

O vereador Paulo Bichof também reforçou a necessidade da iniciativa. “Essa obra evita a perda de água e, também, de recursos, porque o setor industrial utiliza um grande volume de água. E a Coden consegue atender essa demanda com muita eficiência”.

O vereador Lico Rodrigues reforçou a qualidade dos serviços da Coden. “Já ouvi a opinião das empresas beneficiadas com a nova rede e elas estão muito satisfeitas”. O vereador Marcelo Maito também apoiou a iniciativa. “Ações como essa mostram que a cidade está caminhando no rumo certo”.