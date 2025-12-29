Município ocupa a vice-liderança do Brasil no Ranking ABES da Universalização ao Saneamento

O Município de Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 2ª posição em todo o Brasil no Ranking ABES da Universalização ao Saneamento, pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que apura os dados completos sobre saneamento de 2.483 municípios de todo o País. Com pontuação total de 498,01 pontos (nota de 0 a 500), Santa Bárbara d’Oeste está à frente de todas as capitais do Brasil e ocupa a 1ª posição entre os municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A universalização é a garantia que todos os cidadãos tenham acesso contínuo e de qualidade aos serviços essenciais de saneamento. O ranking divulgado avalia cinco indicadores do Sinisa (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico): abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos domiciliares e disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos. Conforme a pesquisa, apenas 1% de todos os municípios do País estão no caminho da meta da universalização do saneamento.

“Ser uma referência no País e ocupar o segundo lugar no ranking de universalização do saneamento demonstra que estamos no caminho certo. Nos últimos anos realizamos o maior investimento da história de Santa Bárbara d’Oeste para a construção das estações de tratamento de esgoto, que proporcionaram os 100% de esgoto tratado, construção da nova represa que entregamos na semana passada, além de todos os reservatórios, as adutoras e toda a estrutura necessária para oferecer ao cidadão um serviço de qualidade. Isso é motivo de muito orgulho e responsabilidade. Parabenizo toda a equipe do DAE, da Secretaria de Meio Ambiente e todos os setores da Prefeitura que nos auxiliaram nesta jornada”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Hoje somos referência em saneamento. Conforme diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, seguimos com o planejamento e, acima de tudo, o trabalho em oferecer água de qualidade e o tratamento do esgoto a todos os barbarenses. Uma notícia que nos alegra e que demonstra que estamos no caminho certo”, acrescentou o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior.

“Isso é fruto de uma gestão comprometida com o Meio Ambiente e a Saúde Pública. Seguindo orientações do prefeito Rafael Piovezan temos trabalhado e muito para superar os desafios relacionados a coleta de resíduos. Ocupar uma posição de destaque em nível nacional demonstra que o caminho de aperfeiçoamento que estamos trilhando é o correto. Recentemente tivemos a conquista do selo Verde Azul e agora somos reconhecidos nacionalmente também”, completou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.