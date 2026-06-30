A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a construção de um bolsão de estacionamento e de calçada na Rua Barão de Mauá, no Jardim Batagin, próximo ao Cemitério da Paz (Cabreúva). A obra está em fase de concretagem do estacionamento.

As melhorias vão beneficiar os moradores que frequentam a região, inclusive visitantes do cemitério. Haverá uma rampa com acessibilidade ligando o estacionamento à Avenida da Saudade.

A obra também facilitará o acesso ao futuro CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil), que será voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista, deficiências e outros casos que demandam investigação diagnóstica. O imóvel está em construção entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, no Jardim Batagin.

“É um local que está perto do CETI, que será um ambiente onde teremos um grande fluxo de pessoas, inclusive crianças, e que precisa de uma estrutura de estacionamento que garanta segurança. Se uma ônibus ou uma van da Educação chegar lá, terá um local adequado para as crianças poderem descer. O estacionamento vai ajudar também os estabelecimentos comerciais e os condomínios que estão surgindo. Vai permitir todo mundo que precise de um espaço para estacionar e fazer suas atividades”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Essa obra faz parte de uma série de melhorias realizadas pela Prefeitura. Já foram construídas calçadas e bolsões de estacionamento na Avenida Antônio Pedroso, na região do Planalto do Sol; na Avenida Mário Dedini, na Vila Diva, em frente ao Sesi; e na Rua do Papel, no entorno do Piscinão do Jardim São Fernando.

A Administração Municipal também construiu calçadas na Rua Ubirajara Alves, no Jardim das Orquídeas, no entorno da Área de Bem-Estar e Lazer do bairro; e na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, no Jardim Santa Fé, nos fundos do CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”.